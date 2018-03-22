قتلى وجرحى بسقوط قذائف صاروخية على أحياء دمشق

سقط 6 أشخاص بين قتيل وجريح جراء استهداف المسلحين المنتشرين في الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، أحياء سكنية في العاصمة السورية دمشق بالقذائف.

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن 3 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون في الغوطة سقطت على منازل في منطقة برزة بدمشق، ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 4 آخرين ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل، بحسب وكالة "سانا".

وأفاد مراسل RT بأن القذائف سقطت أيضا على أحياء شارع الثورة والمجتهد وعرنوس وساحة المرجة وشارع العابد ومحيط فندق أمية.

وأضافت "سانا" أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في دمشق ومحيطها خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، فيما تسبب صاروخ أطلقه الإرهابيون على سوق شعبية في حي كشكول بمدينة جرمانا أول أمس بمقتل 44 مدنيا وجرح 35 آخرين.

المصدر: RT + سانا

إينا أسالخانوفا