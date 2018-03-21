وزير يمني ثاني في حكومة بن دغر يقدم استقالته

قدم وزير الدولة اليمنية صلاح الصيادي استقالته، احتجاجا على منع عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى بلاده، متهما جهات لم يسمها في التحالف بعرقلة جهود الحكومة وتأخير الحسم.

ومن أهم الأسباب التي عرضها الصيادي في رسالة استقالته، هو "عدم تمكين الرئيس هادي من العودة إلى أي جزء من المناطق المحررة، وسلب القرار السياسي الوطني والسيادي كأدنى حق للمؤسسات الشرعية".

وجاءت استقالة الوزير بعد يومين من استقالة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة اليمنية عبدالعزيز جباري.

وقال جباري الاثنين الماضي في مقابلة مع قناة "اليمن" الرسمية التابعة لحكومة هادي: إن "الرئيس هادي ليس محتجزا في الرياض، ولكنه قال بأنه لا يستطيع العودة إلى عدن".

وأضاف، أنه استقال احتجاجا على هذا الواقع، مؤكدا على "احترام كرامتنا ويجب التعامل مع الرئيس هادي باحترام"، وأشار إلى ضرورة تصحيح علاقة الحكومة الشرعية مع التحالف العربي بحيث لا تكون علاقة "تابع ومتبوع".

ويوجد الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي منذ أشهر في السعودية، التي تقود تحالفا يدعم قواته ميدانيا في مواجهة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء وقسم كبير من شمال اليمن.

ولم يعد هادي إلى اليمن منذ أشهر طويلة، وذلك بعد أن أقام في المناطق التي استعادتها قواته خصوصا في جنوب البلاد.

المصدر: أ ف ب