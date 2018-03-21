اعتقال داعشي وضبط متفجرات بحوزته في عدن

أفاد مراسلنا في اليمن، بأن قوات مكافحة الإرهاب في عدن ألقت القبض على قيادي من داعش وامرأة، ضبطت بحوزتهما كمية من المتفجرات وعدد من عقود النكاح المختومة.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين الشهر الماضي، استهدف قوات مكافحة الإرهاب في عدن جنوبي اليمن.

وسقط في الهجوم قتلى وجرحى، واستهدف الهجوم بوابة معسكر قوات مكافحة الإرهاب في منطقة غولدمور.

المصدر: RT