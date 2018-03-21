السيسي يهنئ المصريات ويدعوهن للمشاركة في التصويت

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النساء بعيد المرأة، داعيا إياهن إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس الجاري.

وكتب الرئيس المصري في صفحته الرسمية على موقع تويتر أن النساء المصريات يمثلن 20% من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر تم تعيين امرأة في منصب محافظة.

المرأة المصرية هي أكثر من تحملت الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 21 марта 2018 г.

أطالب كل سيدات مصر بالمشاركة والنزول في الانتخابات الرئاسية، لنضرب مثالا في المشاركة بالانتخابات ونؤكد للعالم أجمع أن هذه البلد يحكمها شعبها. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 21 марта 2018 г.

جهود الدولة المبذولة لتمكين المرأة لابد أن تليق بما قدمته والتضحيات التي مازالت تقدوم بها. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 21 марта 2018 г.

تمثل المرأة 20% من أعضاء الحكومة، ولأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين امرأة كمحافظة. كذلك فإن تمثيل المرأة في البرلمان غير مسبوق ونتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 21 марта 2018 г.

وجهت بتوفير سبل العيش الآمن للمرأة المصرية وتقديم برامج الحماية الاجتماعية، كذلك قمنا بتغليظ التشريعات التي تكافح العنف ضد المرأة. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 21 марта 2018 г.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

المصدر: تويتر

ناتاليا أوسمان