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السيسي يهنئ المصريات ويدعوهن للمشاركة في التصويت

أخبار العالم العربي

السيسي يهنئ المصريات ويدعوهن للمشاركة في التصويت
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النساء بعيد المرأة، داعيا إياهن إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية مارس الجاري.

وكتب الرئيس المصري في صفحته الرسمية على موقع تويتر أن النساء المصريات يمثلن 20% من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر تم تعيين امرأة في منصب محافظة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

المصدر: تويتر

ناتاليا أوسمان

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