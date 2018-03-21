مصرع 12 مقاتلا كرديا بقصف تركي شمالي العراق

أعلن الجيش التركي "تحييد" 12 مقاتلا على الأقل من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شنتها مقاتلاته شمالي العراق.

وقال الجيش في تغريدة على "تويتر" اليوم إن الضربة الجوية التي نفذت أمس استهدفت منطقة هاكورك في إقليم كردستان العراق، مضيفا أنه يعتقد أن المسلحين كانوا يعدون لشن هجوم.

وتشن أنقرة بين الحين والآخر ضربات جوية على أهداف تقول إنها لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، حيث معقل الحزب في جبال قنديل.

المصدر: رويترز