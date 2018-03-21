لأول مرة.. السيسي يكشف عن رأيه في رؤساء مصر السابقين

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن رأيه في رؤساء مصر السابقين، مؤكدا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان شديد الوطنية، ومحبا لوطنه العربي.

وفي معرض حديثه عن رؤساء مصر خلال حوار متلفز، قال السيسي إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قدره أنه استشهد، وأنه كان يريد مسارا للإصلاح الاقتصادي، و"أنا اعتبر السادات كان سابقا في الحرب والسلام".

وتابع: "التحدي داخل مصر كان أكبر من عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي وعبد الفتاح السيسي، ولكن التحدي عمره ما هيكون أقوى من المصريين".

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"