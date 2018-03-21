بغداد ترد على تصريحات قرقاش حول الحشد الشعبي

علقت الخارجية العراقية على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي انتقد فيها الأخير الحشد الشعبي واتهمه بتلقي دعم من قطر.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، أن "تصريحات قرقاش التي تتعرض بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل دولة قطر ووصفه لها بالإرهابية، تثير لدينا الكثير من الاستغراب".

وأشار محجوب إلى أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتعزيز علاقته بأشقائه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل هذه التصريحات عائقا لمسار هذه المساعي وتبعث على القلق من عرقلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها لما فيه صالح البلدين والشعبيين الشقيقين".

وشدد على أن "‏الخارجية أكدت في أكثر من محفل أن مؤسسة الحشد جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني ومؤسساته الرسمية كونها خضعت للتصويت عليها في البرلمان العراقي وتتبع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة".

مقال "النيويورك تايمز" وقبله بأشهر مقال "الفايننشال تايمز" حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى يؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب ويبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٨ مارس، ٢٠١٨

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ولفت المتحدث إلى أن "الحشد ساهم في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد العراق والمنطقة ولم تكن الإمارات الشقيقة بمنأى عن هذا الخطر قبل أن يقدم الحشد والقوات الأمنية العراقية آلاف الشهداء لحماية المنطقة ويخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابية الضالة".

واعتبر قرقاش الاثنين أن تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول "الفدية القطرية" المتراوحة بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار، ودفعتها لمجموعة من الجماعات المسلحة بينها الحشد الشعبي، يمثل دليلا لا يمكن أن تنفيه الدوحة في ضوء تراكم الأدلة والقرائن، حول الدعم القطري لـ"الجماعات المسلحة".

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان