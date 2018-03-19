أول تعليق إماراتي على تقرير صحفي بشأن "الفدية القطرية"

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن تقرير نيويورك تايمز حول الفدية التي دفعتها قطر لجماعات متشددة دليلا لا يمكن أن تنفيه الدوحة في ضوء تراكم الأدلة والقرائن.

وكتب قرقاش حول ذلك في تغريدة بحسابه على "تويتر"، أن قطر دفعت ما بين 700 مليون إلى مليار دولار لمجموعة من الجماعات المتشددة تشمل "حزب الله"، و"الحشد الشعبي" و"جبهة النصرة".

من ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله و الحشد الشعبي و النصرة، لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن. دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 18 марта 2018 г.

وأشار قرقاش إلى أن قطر لا تستطيع أن تنفي تقرير صحيفة أمريكية حول الدعم القطري لجماعات متشددة وإرهابية.

مقال "النيويورك تايمز" وقبله بأشهر مقال "الفايننشال تايمز" حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى يؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب ويبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 18 марта 2018 г.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أشارت في تقرير نُشر في الـ14 من الشهر الحالي، إلى ملف الفدية التي دفعتها قطر لـ"جماعات إرهابية" مقابل الإفراج عن "رهائن" قطريين في العراق وسوريا، وكيف أن الدوحة تمكنت من تحرير رهائن قطريين تم اختطافهم في العراق بعدما دفعت مبالغ تراوحت بين 770 مليون دولار إلى ما يقرب من مليار دولار.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن المختطفين وقعوا في الأسر بعد قيامهم برحلة صيد صقور في صحراء العراق، ليكونوا بعد ذلك كبش الفداء لأمور "ذات أبعاد سياسية لمطامع إيران في الشرق الأوسط".

ووفقا لصحيفة قامت قطر بهدف تحرير مواطنيها بالاتفاق مع جماعات "متشددة" على دفع المبالغ المذكورة وأدخلت تلك الأموال عبر حقائب سوداء عبر طيرانها إلى مطار بغداد، وتمويلها "حزب الله" اللبناني، و"جبهة النصرة" و"الحرس الثوري الإيراني" بمئات الملايين من الدولارات، كما ادعت الصحيفة أن قطر وافقت أيضا على خطة إيرانية تتضمن نقلا قسريا للسكان في سوريا حسب اتفاق البلدات الأربع وتغيير ديموغرافي لإخلاء تلك المدن ذات المواقع الاستراتيجية في سوريا من سكانها الأصليين، وبحسب ما أشارت إليه الصحيفة فإن ذلك يكمن ضمن أهداف طهران بتحويل سوريا - إلى جانب العراق ولبنان واليمن - إلى دولة تابعة لها ستضمن بالنهاية دورا إيرانيا مهيمنا في جميع أنحاء المنطقة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله