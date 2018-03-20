السيسي: أتمنى امتلاك تريليوني دولار لكي أبني بلادي

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، إنه يتمنى أن يمتلك تريليوني دولار لكي يبني بهما مصر.

وأضاف السيسي خلال حواره مع المخرجة ساندرا نشأت، في فيلم بعنوان "شعب ورئيس": نحن في نهاية مرحلة تثبيت الدولة، ولو نجحنا في القضاء على الإرهاب في سيناء، ونحن نتحدث عن 90% من الإرهاب اليوم، فلو انخفض لـ10% فهذا جيد جدا.

وأوضح السيسي أنه "يجعل المسافة بينه وبين المسؤولين قريبة، حتى يتحدث معه بحرية"، مؤكدا أنه من الضروري أن يكون الرئيس على علم بالمعلومة الدقيقة والصحيحة.

وتحدث الرئيس المصري خلال الحوار عن فترة شبابه، وعلاقته بأسرته وبصفة خاصة والدته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

علي الخطايبة