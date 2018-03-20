احتجاز سفينة إسبانية خالفت القواعد في المتوسط

أعلنت القوات البحرية الليبية في طرابلس، أن قواتها وبالتعاون مع البحرية الإيطالية، احتجزت سفينة إسبانية خالفت قواعد إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وجاء في بيان عن البحرية الليبية نشر على موقعها على "فيسبوك": "استقبلت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بكل ارتياح الإجراء الذي اتخذته السلطات الإيطالية اتجاه المنظمة الإسبانية "برواكتيفا أوبن أرمز" لمخالفتها قواعد أعمال الإنقاذ في البحر بعد عرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية في عرض البحر".

وأضاف البيان أن "إجراء البحرية الإيطالية يعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون المبذولة بين دولتينا المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشركة".

من جهته، أكد الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، أن "احتجاز سفينة تتبع منظمة أوبن أرمز من قبل السلطات الإيطالية كان بالتعاون مع رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ البحرية في ليبيا".

وأعرب قاسم عن أمله في أن يكون "هذا الإجراء درسا لباقي المنظمات غير الحكومية المماثلة يلجم استهتارها بأرواح المهاجرين واستغلالهم بشكل بشع برفعها شعارات براقة تغري بها المهاجرين، تجني بها مزيدا من الأموال والنفوذ".

المصدر: موقع البحرية الليبية "فيسبوك"