 
مباشر

عقد القمة العربية بالرياض في 15 أبريل

أخبار العالم العربي

عقد القمة العربية بالرياض في 15 أبريل
AFP Khalil MAZRAAWI
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k070

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن الموعد المقرر لانعقاد القمة العربية الـ29 المزمع عقدها في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية صباح الثلاثاء إن القمة العربية الـ29 ستعقد في بالعاصمة السعودية الرياض يوم الأحد الموافق 15 أبريل 2018.

إقرأ المزيد
جامعة الدول العربية - أرشيف تأجيل القمة العربية في الرياض بسبب الانتخابات المصرية

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت إخطارا رسميا من حكومة المملكة بذلك، لافتا إلى أن اجتماع القمة ستسبقه عدة اجتماعات تحضيرية بحسبما جرت عليه العادة اعتبارا من 9 من أبريل القادم.

وكان من المقرر عقد القمة العربية أواخر الشهر الحالي، إلا أن السعودية أرجأتها إلى شهر أبريل دون ذكر الموعد، نظرا لتضارب الموعد مع الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع إقامتها في 26 و27 و28 من مارس الحالي.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة