البشير يشاهد استعراضا للقوات المصرية خلال احتفالية في القاهرة

استعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قوة الصاعقة المصرية خلال إذاعة الأغنية الوطنية المصرية الأشهر "قالوا إيه".

وعرضت على الشاشة الأغنية في احتفالية الأسرة المصرية، المقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور الرئيس المصري والرئيس السوداني عمر البشير.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، نظيره السوداني عمر البشير، في زيارته للقاهرة ضمن إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

المصدر: "صحف مصرية"