السيسي يفتتح احتفالية "الأسرة المصرية" بصحبة ضيفه البشير

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصحبة ضيفه الرئيس السوداني عمر البشير، احتفالية "الأسرة المصرية" في استاد القاهرة بحضور إعلاميين وأعضاء وزارة الشباب والرياضة وطلاب مصريين.

وعقب الاحتفالية غرد الرئيس السيسي مرحبا بضيفه البشير، ومؤكدا أن نهر النيل سيبقى شريان الحياة الرابط بين الجارتين مصر والسودان.

وأكد السيسي عزم مصر على العمل مع السودان وإثيوبيا، للتوصل لشراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع، دون الإضرار بأي طرف، مع مواصلة العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية حول سد النهضة.

وكان السيسي أكد، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره السوداني، إلى أنه تم الاتفاق على بدء الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم.

انطلاق فعاليات مؤتمر "الأسرة المصرية" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان. pic.twitter.com/lbo5E23FeS — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 19 марта 2018 г.

انطلاق فعاليات مؤتمر "الأسرة المصرية" بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان. pic.twitter.com/lbo5E23FeS — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 19 марта 2018 г.