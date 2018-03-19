البشير يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مطار القاهرة اليوم، نظيره السوداني عمر البشير الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق يوما واحدا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات.

وتأتي زيارة البشير إلى القاهرة بعد أسبوعين من عودة سفير السودان عبد المحمود عبد الحليم إلى مصر بعد أن تم استدعاؤه إلى الخرطوم بسبب خلافات بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين البلدين توترت مطلع العام الجاري بسبب ملف سد النهضة الإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء هذا السد الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر المائية.

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وتصاعد التوتر بين أطراف أزمة سد النهضة خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد إعلان وزير الري المصري محمد عبد العاطي في نوفمبر الماضي فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

ويتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث "حلايب" الحدودي في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر، الذي فرضت مصر سيطرتها عليه منذ العام 1995، وتطالب الخرطوم بإعادته لها، وهو ما ترفضه القاهرة مؤكدة أنها أرض مصرية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله