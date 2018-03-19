وصول أول طائرة سعودية إلى مطار أربيل

حطّت طائرة سعودية اليوم الاثنين في مطار أربيل في أول رحلة دولية بعد رفع الحظر الجوي والبري عن المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق.

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ومن المنتظر أن يشهد المطار الأسبوع القادم، 4 رحلات جوية من السعودية إلى أربيل، حسب موقع "السومرية نيوز".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستتولى المسؤولية عن مطارات إقليم كردستان العراق.

يذكر أن الحكومة العراقية، فرضت حظرا على رحلات الطيران الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية أواخر سبتمبر الماضي، بعد أيام من استفتاء حكومة الإقليم على الانفصال عن العراق.

المصدر: وكالات

رُبى آغا