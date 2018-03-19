زعماء عرب يهنئون بوتين

هنأ زعماء عرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية رابعة، وفي مقدمتهم زعماء مصر و السعودية وسوريا.

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا، وحرص البلدين المستمر على تطويرها وتعزيزها، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية وولي عهده برقيتي تهنئة لبوتين أعرب كل منهما عن "أطيب التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار"، كما أشاد العاهل السعودي وولي عهده "بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة" .

كذلك بعث الرئيس السوري بشار الأسد ببرقية تهنئة لبوتين بمناسبة جاء فيها: "حيازتكم على هذه الثقة الاستثنائية من الشعب الروسي نتيجة طبيعية لأدائكم الوطني المتميز، وخدمة مصلحة روسيا الاتحادية بكل كفاءة وإخلاص".

وأضاف: "روسيا بقيادتكم وقفت ضد الإرهاب قولا وفعلا، وساهمتم مساهمة مشكورة مع الجيش العربي السوري بدحر القوى الإرهابية في معظم الأراضي السورية، الأمر الذي خلص أماكن أخرى من العالم من هذه الآفة التي كان يمكن أن تمتد لولا إجراءاتكم المشهودة هذه التي لن ينساها التاريخ لكم".

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وتابع: "مواقف بلدكم في المنابر والمحافل الدولية تعكس نبض شعبكم وكل الشعوب الطامحة إلى تحقيق العدل والعدالة بين الدول على أساس الكرامة المتساوية لجميع الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، على خلاف قوى المهيمنة والاستعمار التي لا تقيم لكرامات الدول والشعوب وزنا".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أنه وحسب النتائج الأولية وبعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فوز فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة الروسية، وحصوله على 76.66% من أصوات الناخبين، وبنسبة إقبال على التصويت بلغت 67%.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله + أحمد باديان