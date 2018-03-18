وزارة التعليم في السعودية تعلق على مسألة "العقاب في المدارس"

قالت وزارة التعليم السعودية إنه لم يصدر عنها أي تصريح حول منع العقاب في المدارس سواء فيما يتعلق بالضرب باليد أو لفظيا.

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في السعودية أن الوزارة لم تصرح بخصوص هذه القضية، وأن هناك قواعد سلوكية تنظم التعامل مع المخالفات داخل المدارس.

لم يصدر عن الوزارة مؤخراً أي توجيه يتعلق بهذا الموضوع

وقواعد السلوك والمواظبة تنظم التعامل مع مخالفات الطلاب والطالبات بجميع المراحل.. pic.twitter.com/bld2qtDVMp — مبارك العصيمي (@mualosaimi) 17 марта 2018 г.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تناقلوا خبرا مفاده أن الوزارة وجهت بمنع استخدام العقاب ضد الطلاب في المدارس.

#وزارة_التعليم في تعميم على إداراتها:



مراعاة لنفسية الطالب .. يُمنع استخدام العقاب مع الطلاب بجميع صوره وأشكاله ، وتجنبوا إيقافهم داخل الفصل أو خارجه ، وابتعدوا عن التمارين الشاقة.

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.#التعليم#السعودية#الطلاب

. pic.twitter.com/AEMbhaEZOs — خبر عاجل (@AjelNews24) 17 марта 2018 г.

توضيح📍

حول ما أثير في بعض المواقع الاعلامية ومواقع التواصل

التعميم المرفق هو تذكير فقط بتطبيق قواعد لائحة السلوك والمواظبة على الطلاب ومنع استخدام العقاب بكافة أشكاله pic.twitter.com/qMuqTLqJz3 — ادارة التعليم بمحافظة المجمعة (@majmaah_edu) 17 марта 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله