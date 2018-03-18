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وزارة التعليم في السعودية تعلق على مسألة "العقاب في المدارس"

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وزارة التعليم في السعودية تعلق على مسألة
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قالت وزارة التعليم السعودية إنه لم يصدر عنها أي تصريح حول منع العقاب في المدارس سواء فيما يتعلق بالضرب باليد أو لفظيا.

وأوضح مبارك العصيمي المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم في السعودية أن الوزارة لم تصرح بخصوص هذه القضية، وأن هناك قواعد سلوكية تنظم التعامل مع المخالفات داخل المدارس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تناقلوا خبرا مفاده أن الوزارة وجهت بمنع استخدام العقاب ضد الطلاب في المدارس.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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