أردوغان يعلن السيطرة الكاملة على مركز مدينة عفرين شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم عن سيطرة قوات جيشه في عملية "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في احتفالات إحياء ذكرى شهداء معارك "جناق قلعة" بولاية جناق قلعة غرب تركيا: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدلا عن أعلام الإرهاب. في عفرين الآن ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر".

وتابع قائلا: "لم نقدم على أي خطوة من شأنها أن تلحق الأذى بالمدنيين لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية فحسب".

وأكد أردوغان أن بلاده ستقوم بإعادة تأهيل مدينة عفرين ومركزها والبنية التحتية فيها، وستتيح الفرصة لسكان المدينة في العودة إلى منازلهم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن قوات الجيش التركي وفصائل "الجيش السوري الحر" المشاركة في "غصن الزيتون"، دخلت إلى مدينة عفرين اليوم، وتوغلت بعمق 3 كيلومترات داخل المدينة، وانتشرت في شوارع شمال وشرق وغربي المدينة، بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها.

وكان أردوغان قد صرح مؤخرا بأن "عودة أهالي منطقة عفرين السورية إلى أراضيهم باتت وشيكة.. وأن تحرير عفرين من الإرهابيين بات قاب قوسين أو أدنى" وأن "الفتح قريب، وإخوتنا سيعودون إلى منازلهم وأراضيهم".

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وأكد أردوغان أن القوات التركية تمكنت من السيطرة على ثلاثة أرباع منطقة عفرين في "غصن الزيتون" التي انطلقت في يناير الماضي.

وتشن تركيا منذ 20 يناير الماضي بالمشاركة مع فصائل ما يسمى بـ"الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله