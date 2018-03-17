جماعة من الإخوان تحاول عرقلة الانتخابات المصرية في لندن

حاولت مجموعة من أنصار "جماعة الإخوان"، منع المواطنين من أبناء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، من الدخول إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأظهر فيديو مصور المجموعة وهي تقف في الطريق المؤدي إلى المركز الانتخابي داخل السفارة المصرية لدى بريطانيا.

وتدخلت قوات الأمن البريطانية وحالت دون تطور الأمر إلى صدامات بين المجموعتين.

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ويواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم منذ أمس 16 مارس وحتى 18 منه، ويحق لأي مواطن مصري مقيم في الخارج خلال توقيت الانتخابات الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج.

وتستمر عملية الاقتراع، في اللجان الفرعية حتى التاسعة مساء في البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعددها 139 مقرا في 124 دولة.

المصدر: وكالات