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مصريو الخارج يصوتون بكثافة في أول أيام الانتخابات الرئاسة

أخبار العالم العربي

مصريو الخارج يصوتون بكثافة في أول أيام الانتخابات الرئاسة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
السفارة المصرية في السودان
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أكد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الناخبين المصريين في بعض الدول صوتوا بكثافة مع بدء الانتخابات الرئاسة في الخارج.

وقال المستشار محمود الشريف في مؤتمر صحفي، إن "العملية الانتخابية سارت سيرا حسنا"... "الهيئة ليس بإمكانها الحديث عن أرقام محددة في هذا الوقت المبكر من التصويت الذي سيستمر 3 أيام في الدول العربية والأجنبية".

ويسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور، وينافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، علما أن الانتخابات في الداخل ستجري بين يومي 26 و28 مارس الجاري.

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من جهته، نفى نائب وزير الخارجية والمشرف على العملية الانتخابية بالوزارة حمدي لوزا، وجود معوقات أمام تصويت المصريين في أي من قطر أو تركيا، وأن السلطات في البلدين تتولى تأمين التصويت وتتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية لإتمامه.

وقال لوزا، "قطر سهلت وصول الناخبين إلى السفارة المصرية من خلال إتاحة مدخل في مجمع المباني الذي توجد فيه السفارة.. لا يوجد سبب يمنع مصري مقيم في قطر أو تركيا من التصويت".

وتوافد الناخبون في كل من السعودية والإمارات والسودان والمغرب وكذلك في نيوزيلندا، فيما شرع المصريون في كل من واشنطن ونيويورك الإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحا من يوم الجمعة، أي مساء الجمعة في القاهرة.

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وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، تجرى الانتخابات في 139 لجنة تصويت في 124 دولة.

وكان السيسي قد دعا المصريين الخميس، إلى الإقبال بأعداد كبيرة على التصويت.
المصدر: رويترز

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