منافس السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي في الانتخابات المصرية، رسالة إلى الشعب المصري عن "واقع نتعايش معه" قبل نتائج الانتخابات بأسابيع قليلة.

وأكد "موسى" في بيان صحفي له أن: "العمل الوطني والمخلص لهذا الوطن هو ما تمنيته طوال حياتي السياسية التي لم تخل من محاولات مستمرة لتأكيد دفاعي المستمر لمصرنا الحبيبة، ولم أتأثر بكل الهجوم والنقض الذي استمر منذ 2005 والصراعات المستمرة منذ هذا التاريخ".

وتوجه موسى بكل الشكر والعرفان لكل أعضاء الحزب الذين لم يترددوا للحظة واحدة في مساندة قراري في خوض أصعب انتخابات تمر بها مصر وهم على يقين بحجم المخاطرة التي اتخذتها لكي تعبر مصر إلى بر الأمان.

وتابع موسى في بيانه: "أوجه شكري إلى كل من اتخذ قراره بالتخلي عني في أصعب الظروف وهذا حقهم واقتناعهم، وأؤكد لهم أني احترم قرارهم، ولن ألوم أبدا الأسباب التي جعلتهم يقررون انسحابهم، وأؤكد لهم أنهم أصدقاء أعزاء ولهم احترامهم، وأوجه الشكر لكل من قرر واحتفظ بوجوده معي في الحزب، وأقدر عدم مشاركته ومتابعته واتخاذه جانبا حتى تنتهى الانتخابات ويكفيني شرف انتمائهم للحزب وعدم التخلي عني".

وأكد أن :"مصر هي هدفنا وخوض المخاطر من أجلها هو ما يتبقى لنا في الحياة وأنا واثق أن الجميع لديهم هذا الحس الوطني".

واختتم رسالته قائلا: "أحب أن أؤكد لكم جميعا أني فخور بقراري التاريخي الذي سيفخر به كل مصري محب لوطنه في يوم من الأيام، وأتمنى نزول الجميع إلى صناديق الاقتراع لإيقاف ما يخطط ويتربص له أعداء هذا الوطن، ودوركم أكبر وأهم للمحافظة على مصرنا العظيمة، وأن أمن وأمان مصر هو واجبنا الوطني".

المصدر: وكالات