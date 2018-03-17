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العاهل المغربي يتجول في شوارع باريس

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العاهل المغربي يتجول في شوارع باريس
AFP FADEL SENNA
العاهل المغربي الملك محمد السادس
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وهو يتجول وسط باريس مستقلا سيارة.

ووضعت صورة الملك المغربي حدا لتساؤلات حول صحته، بعد نحو 3 أسابيع من خضوعه لجراحة في القلب تكللت بالنجاح، بعد أن أظهرت فحوصات طبية في وقت سابق إصابته باضطراب في إيقاع نبضات القلب، وقرر الأطباء إجراء عملية جراحية، لمعالجة المشكلة.

وأفاد الأطباء المشرفون على صحة العاهل المغربي، بأن الملك بإمكانه القيام بنشاطاته الاعتيادية عقب فترة راحة، حسب ما أعلنته مصادر حكومية مغربية.

وبدا الملك في الصورة التي نشرها مدون مغربي، في سيارته وبالقرب منه مواطن مغربي طلب التقاط صورة معه.

ونشر المدون المغربي الصورة، على صفحته الشخصية "إنستغرام"، وكتب: "الملك ظهر مساء الجمعة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس في سيارته الخاصة".

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المصدر: وكالات

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