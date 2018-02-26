العاهل المغربي يجري عملية للقلب (صورة)

أجرى العاهل المغربي محمد السادس، الاثنين، عملية جراحية ناجحة في عيادة "Ambroise" بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أن عانى من اضطرابات في دقات القلب.

وأكدت وكالة الأنباء المغربية أن إيقاع نبض القلب انتظم من جديد بعد الاضطرابات التي شعر بها الملك في 20 يناير الماضي.

وقد أوصى الفريق الطبي الملك محمد السادس بفترة راحة، سيباشر بعدها مهامه الاعتيادية.

المصدر: وكالات