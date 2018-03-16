الأمم المتحدة: ما بين 12-16 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية خلال الأيام الماضية

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، أنه وفقا للتقديرات، فقد غادر ما بين 12 و16 ألف شخص الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة رويترز، عن المتحدثة باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا، ليندا توم، قولها: "اليوم، غادر المئات من الأشخاص الغوطة الشرقية".

وفي نفس السياق، قال المكتب الأممي، إن نحو 48 ألف شخص نزحوا من منطقة عفرين، شمالي سوريا، خلال الأيام الماضية، بسبب الأعمال العسكرية هناك.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية رجحت نزوح نحو 20 ألف مدني اليوم الجمعة عن الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين إن أكثر من 14 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية أغلبهم عبر معبر حمورية.

وأطلقت وزارة الدفاع الروسية بثا مباشرا على موقعها الرسمي لعمليات إجلاء المدنيين عبر نقاط المرور والتفتيش في الغوطة الشرقية في ريفي دمشق وحلب السوريين.

المصدر: وكالات

إياد قاسم