الدفاع الروسية تتوقع إجلاء 20 ألف مدني عن الغوطة الشرقية اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تتوقع نزوح نحو 20 ألف مدني اليوم الجمعة عن الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، فلاديمير زولوتوخين: "غادر أكثر من 2.5 ألف شخص بلدتي حمورية وسقبا في الساعات الأولى من إطلاق الممر الإنساني اليوم الجمعة. ووفقا للتقييم الأولي لمركزنا، فإنه من المتوقع خروج نحو 20 ألف مدني من الغوطة الشرقية اليوم".

وذكرت الدفاع الروسية في وقت سابق أنه "قد خرج أكثر من 13 ألف مدني خلال يومين من الغوطة الشرقية".

وأطلقت وزارة الدفاع الروسية بثا مباشرا على موقعها الرسمي لعمليات إجلاء المدنيين عبر نقاط المرور والتفتيش في الغوطة الشرقية في ريفي دمشق وحلب السوريين.

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وقالت الوزارة بهذا الشأن: "نظم مركز المصالحة الروسي في سوريا بثا مباشرا عبر كاميرات فيديو موزعة في مراكز ونقاط خروج وإجلاء المدنيين عن الغوطة الشرقية وريف حلب".

ولفتت الوزارة إلى أن البث يتم عبر كاميرات فيديو منصوبة في مخيمي الوافدين وحمورية في الغوطة الشرقية، ومن كاميرات الدرونات فوق مركز العبور حمورية، ومن الكاميرات المنتشرة على طول المعبر الإنساني تل سلطان أبو الضهور في ريف حلب.

المصدر: وكلات روسية

ادوارد سافين + أحمد باديان