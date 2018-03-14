الدفاع الروسية: تمديد الهدنة في دوما ليومين مع استقرار الوضع في المدينة وإخراج 437 مدنيا من هناك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج 437 مدنيا من مدنية دوما بغوطة دمشق الشرقية عبر الممرات الإنسانية وأكدت تمديد الهدنة الإنسانية يومين إضافيين في المدينة مع استقرار الوضع فيها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بتوقف إطلاق النار المتبادل وجميع العمليات القتالية تماما في دوما الواقعة شمالي الغوطة الشرقية.

وأعلنت الدفاع الروسية عن تمديد الهدنة الإنسانية في دوما يومين إضافيين بعد استقرار الوضع فيها وإعادة التنقل الحر للمواطنين في المدينة، التي لم ينتهك فيها نظام وقف إطلاق النار خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأضافت: "تمكن 437 مدنيا من الخروج الآمن من دوما عبر الممرات الإنسانية".

ووصلت المدينة قافلتان إنسانيتان محملتان بـ318 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية والمواد الطبية خلال الأسبوع الماضي، فيما يخطط لوصول قافلة إنسانية أخرى مكونة من 20 شاحنة إلى دوما يوم غد الخميس، وفقا الوزارة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا