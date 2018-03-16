عشرات القتلى والجرحى جراء قصف تركي على عفرين

أفادت وسائل إعلام كردية بمقتل وإصابة العشرات في مدينة عفرين جراء قصف استهدفت به القوات التركية مركز المدينة خلال الساعات الـ24 الأخيرة وسط اشتباكات عنيفة وسعي تركي لاقتحام المدينة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وحدات حماية الشعب الكردية أن 18 شخصا على الأقل قتلوا، وجرح العشرات جراء قصف القوات التركية لعفرين.

وقال متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية "بروسك حسكة": "القوات التركية قصفت بلدة عفرين السورية الليلة الماضية وقتلت 18 شخصا على الأقل. المقاتلون الأكراد كانوا يخوضون معارك ضد القوات التركية والقوى المتحالفة معها التي تحاول اقتحام البلدة من الشمال".

Scenes in #Afrin this morning as multiple airstrikes kill and maim civilians. Latest death toll today = 20 #StopAfrinGenocidepic.twitter.com/o3G3HjulOr — Kurdistan Solidarity Campaign (@KurdsCampaign) 16 марта 2018 г.

ولفت نشطاء إلى نزوح آلاف السكان عن المدينة باتجاه نبل ومناطق الشهباء جنوبي المنطقة نتيجة القصف التركي.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله