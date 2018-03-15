مدير الأونروا يطلب تمويلا عاجلا قبل حلول الصيف

أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الهيئة بحاجة إلى أموال قبل الصيف المقبل، بعد أن تمكنت فقط من تغطية عجز يقارب نصف مليار دولار.

وقال بيار كرنبول خلال مؤتمر في روما، إن "الوكالة التي تشارك في الاجتماع تلقت تعهدات بتقديم 100 مليون دولار، إلا أنها تريد تأمين مبلغ 446 مليون دولار بعد قيام واشنطن، المانح الرئيسي للوكالة، بخفض التمويل للعام 2018".

وأضاف أنها "خطوة أولى نحو سد العجز بأكمله.. هناك ضرورة قصوى لجمع باقي الأموال.. لا يمكننا العودة إلى طلابنا لنقول لهم: كانت هذه خطوة واحدة، ولندعها عند هذا الحد".

وأوضح كرنبول، أن التمويل الجديد مصدره قطر وسويسرا وتركيا ونيوزيلندا والنرويج والمكسيك والهند مع مساهمة إضافية غير محددة من فرنسا تجعل المبلغ حوالى "100 مليون دولار".

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وأشار مدير الوكالة الدولية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال على موقفها من خفض للتمويل، الأمر الذي يدفع الأونروا إلى محاولة للحصول على 346 مليون دولار تحتاجها لضمان استمرار الخدمات حتى نهاية العام 2018.

وقال كرنبول، إن "التمويل الموعود سيدعم الوكالة لبضعة أشهر أخرى.. سيكفينا الأمر حتى الصيف فقط".

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وتأسست الأونروا بعد قيام إسرائيل عام 1948، عندما فر نحو 700 ألف فلسطيني أو طردوا، وتقدم المنظمة الأممية الدعم الحيوي لهؤلاء اللاجئين وأبنائهم في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة، والبالغ تعدادهم حوالي 5 ملايين شخص.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت تقليل مساهمتها بشكل جذري، وجمدت الولايات المتحدة دفعتين مقررتين تزيد قيمتهما عن 150 مليون دولار، واحدة مخصصة للميزانية التشغيلية للأونروا والأخرى للمساعدات الغذائية.

المصدر: أ ف ب