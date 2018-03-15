العبادي يتوعد "كبار السرّاق"

توعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بملاحقة "كبار السراق" واسترداد الأموال التي استولوا عليها، داعيا المسؤولين في مديريات العاصمة بغداد إلى الابتعاد عن "الولاءات الحزبية".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، إن العبادي عقد "لقاء موسعا مع مدراء النواحي والوحدات البلدية في بغداد، واستمع إلى شرح تفصيلي عن واقع الخدمات، وجرى وضع الحلول اللازمة في مجال الخدمات وشبكات المياه والمجاري والتبليط وبقية الخدمات الأساسية في داخل وأطراف مدينة بغداد".

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وذكر العبادي، بحسب البيان، أن "العراق تجاوز مرحلة صعبة وتحديا وجوديا واقتصاديا خطيرا، وخرجنا منتصرين وموحدين، ويجب أن نعمل الآن على تسخير جميع الإمكانات والقدرات الوطنية لتوفير الخدمات للمواطنين بعد الانتصار الكبير الذي تحقق بأغلى التضحيات وبأقل الإمكانيات".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "المتابعة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة"، داعيا إلى تقديم خدمات مناسبة مقابل الجباية، و "أن لا تكون الضريبة لأخذ مبالغ دون خدمات، مع ضرورة وقف الهدر".

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وبشأن "مشكلة التجاوزات"، قال العبادي، "يجب علينا حين نراعي الوضع الإنساني للمواطنين أن نفرق بين كبار السراق الذين استولوا على أراضي الدولة وبين المواطنين الفقراء المحتاجين للسكن، وأن أي قانون يشرعه البرلمان ويستفيد منه كبار السراق سأطعن به كما طعنت بقانون العفو الذي يشمل الخاطفين والمجرمين".

يشار إلى أن العبادي بحث مع أمين عام منظمة "الانتربول" يورغن شتوك، العمل مع العراق في حملته لاستعادة الأموال المهربة واستعادة "المجرمين" الهاربين.

المصدر: السومرية نيوز