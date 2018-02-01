العبادي: محاربة الفساد خطوتنا التالية بعد "داعش"

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حكومته تواجه تحديات جديدة أعقبت القضاء على "الإرهاب"، ووعد بخطة شاملة لمحاربة الفساد والفاسدين.

وقال العبادي في كلمة له خلال حضور احتفالية النصر التي أقامتها الشرطة الاتحادية في بغداد: "لدى الحكومة تحديات جديدة بعد القضاء على الجماعات الإرهابية تتمثل بحماية أمن المدن والمواطنين من الخلايا الإرهابية التي سنواجهها استخباراتيا، وكذلك الجريمة المنظمة وتهريب السلاح والمخدرات وغيرها".

وأضاف: "العدو انكسر وحققنا النصر عليه على الأرض ونفسيا وأخلاقيا من خلال اهتمامكم بالمواطنين وحقوق الإنسان، وحميتم المسنين والنازحين وشاركتم الناس طعامكم وماءكم".

وأشاد العبادي بالتطور الهائل في قدرات الشرطة الاتحادية، وتوحيدها مع بقية التشكيلات الأمنية وقتالها إلى جانب "الجيش ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة وتقديمها التضحيات من أجل البلد".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تطوير "صندوق شهداء الشرطة" من خلال الرعاية الحكومية له، واستمرار الجرحى بخدمتهم، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتوفير الظروف الملائمة لذلك، وأن "لا تراجع عن محاربة الفساد".

وقال: "هناك خطة شاملة لمحاربة الفساد والفاسدين، ويجب استئصاله من الأجهزة الأمنية، وأن لا يؤثر على ما تحقق من نصر".

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وكان العبادي أعلن، الثلاثاء الماضي، عن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"، مبينا أن المهمة لن تنتهي في غضون أيام.

المصدر: السومرية نيوز