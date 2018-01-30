العبادي يعلن بدء"مهمة محاربة الفساد"

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، بدء "مهمة محاربة الفساد"، مبينا أنها لن تنتهي في غضون أيام، بحسب ما أفاد موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأكد حيدر العبادي سيطرة القوات العراقية على الشريط الحدودي العراقي السوري بالكامل.

وتابع قائلا إن الجهد الأمني والاستخباري مستمر لملاحقة الإرهاب أينما كان.

وبشأن حادثة ناحية البغدادي غربي محافظة الأنبار، أوضح العبادي أن التحقيق ما يزال جاريا لمعرفة ملابسات حادثة البغدادي.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد في ديسمبر 2017 أن المرحلة القادمة ستشهد حربا للقضاء على الفساد.

كما شدد في كلمة على هامش مؤتمر باريس للمناخ على أن سبب دخول الإرهاب إلى العراق هو الفساد، مبينا أن محاربة الفساد هي جزء من إعادة الإعمار والاستقرار.

وبرر العبادي حينها أنه في حال وجود فساد فإنه لا يمكن أن يتحقق الإعمار والاستقرار في البلد، ومحاربته جزء أساسي وحيوي.

المصدر: "السومرية نيوز" العراقي

ياسين بوتيتي