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آلاف يشيعون جثمان صياد قتله الجيش الإسرائيلي في غزة

أخبار العالم العربي

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خرج الآلاف ظهر اليوم في غزة، لتشييع جثمان الصياد إسماعيل أبو ريالة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

وانطلق موكب تشييع أبو ريالة من مستشفى الشفاء، الذي وصل اليه الجثمان أمس، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات غاضبة ومنددة بإسرائيل.

وشارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية في صلاة الجنازة في مسجد بغداد بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل الصياد أبو ريالة (18 عاما) في الخامس والعشرين من فبراير الماضي واحتجز جثمانه لأكثر من أسبوعين.

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المصدر: معا

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