السيسي: مستعد لأقاتل مع أبطال الجيش

حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة، وأحيا خلالها ذكرى الضحايا من أفراد الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال عمليات محاربة الإرهاب.

وقال السيسي خلال الندوة، التي عقدت تحت عنوان "يوم الشهيد": "عايز أقولهم حاجة واحدة إن التمن اللي بيدفعه كل شهيد أو مصاب هو وتد يوضع من أجل مصر.. تفضل مصر".

وتابع: "لما حد بيموت عشان خاطر ترابها يمكن يكون الأمر مش واضح وأنا لما بتكلم معاكم وأقولكم بصوا حواليكم مش قصدي غير إني أقولكم أد إيه التمن اللي بيدفعوا الجيش والشرطة والصور دي صور أسر مصرية قدمت شهداء عشان يعيش الـ 100 مليون مصري في أمان وسلام".

وأضاف: "هذا الكلام هو الوعد اللي قلناه كجيش وشرطة ودولة لأهل مصر إن إحنا مستعدين نموت عشان انتو تعيشوا وقسما بالله أنا مستعد البس الأفرول وانزل أقاتل جنبهم".

وقال: "إذا كان عندنا ثقة إننا على الحق المبين وبنحارب ناس بتسيء لمقام الألوهية لأن كل دين هو انعكاس للخالق العظيم". وأضاف: "والله العظيم احنا بنقانل لأجل خاطر ربنا".

وتابع: "لن يجرؤ أحد أبدا على المساس بالمصريين طوال ما أنا موجود".

وأقيمت الندوة اليوم الخميس في مركز المنار للمؤتمرات بالتجمع الخامس في القاهرة تكريما لأسماء أفراد قوات الجيش والشرطة المصرية الذين قضوا أثناء محاربة الإرهاب. وشارك في الندوة الداعية الحبيب علي الجفري، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المصريين الكبار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أنطون زوييف