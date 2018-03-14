أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود.

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير، خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

المصدر: sabq.org

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