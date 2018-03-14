السعودية.. محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

طالبت النيابة السعودية العامة بالقتل حدا لـ3 متهمين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز عندما كان يتولى منصب وزير الداخلية.

وقالت وسائل الإعلام السعودية الرسمية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض "بدأت محاكمة 6 إرهابيين خططوا لاستهداف الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلية، ومحاولة تصفية طيارين من القوات الجوية السعودية، وضباط أمن الدولة، ومقيم دنماركي".

وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة "القتل حدا لثلاثة من المتهمين الذين خططوا لاستهداف الأمير".

ولم يوضح الإعلام السعودي تاريخ محاولة الاغتيال التي تعرّض لها ابن نايف، ولا تواريخ التّهم الأخرى المنسوبة للمتهمين.

يذكر أن الأمير محمد بن نايف تولى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2012 وحتى 21 يونيو 2017، في حين شغل ولاية العهد أيضا خلال الفترة من 29 أبريل 2015 وحتى 21 يونيو 2017.

وسبق أن تعرض، في 27 أغسطس 2009، حينما كان مساعدا لوزير الداخلية، لمحاولة اغتيال من قبل مطلوب زعم أنه يرغب بتسليم نفسه.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

رفعت سليمان