الجزائر تعتزم تصدير الكهرباء للمغرب ودول الجوار!

قال وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، إن بلاده عازمة على تصدير الكهرباء، لدول عربية وإفريقية على غرار تونس، ليبيا، المغرب، مالي والنيجر وغيرها.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ التصدير في منتصف السنة الجارية، بعد تسجيل الاكتفاء الوطني منها.

وأوضح قيطوني أن المشاورات بين مؤسسة "سونلغاز" ونظيرتيها بدولتي ليبيا وتونس متقدمة جدا للشروع فعليا في تجسيد الاتفاقيات لعملية تصدير الطاقة الكهربائية لهاتين الدولتين انطلاقا من محطة "لبرق" بمدينة بابار.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله خلال زيارته إلى محافظة خنشلة شمال شرق الجزائر أن مفاوضات تجري حاليا مع ليبيا وتونس بشأن تصدير 400 ميغاوات مستقبلا.

المصدر: وكالات

نادر همامي