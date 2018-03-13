فيديو.. لحظة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة

أظهرت لقطات فيديو لحظة استهداف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله خلال زيارة كان يقوم الى قطاع غزة.

ووقع الهجوم أثناء مرور موكب رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس جهاز المخابرات الفسطينية ماجد فرج، في منطقة بيت حانون، شمال قطاع غزة، حيث رصدت كاميرا فيديو التقطها أحد الأشخاص لحظة تفجير العبوة وإطلاق نار كثيف بعد تفجيرها.

وقال تلفزيون فلسطين أن الانفجار أسفر عن وقوع 7 إصابات.

المصدر: وكالات