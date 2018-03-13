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وفد عسكري إيراني يزور قطر

أخبار العالم العربي

وفد عسكري إيراني يزور قطر
Gettyimages.ru
الدوحة
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وصل وفد عسكري إيراني يمثل القوات البحرية إلى الدوحة أمس للمشاركة في مؤتمر لقادة القوات البحرية في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، بأن الوفد العسكري الإيراني يرأسه نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري العميد علي رضا تنكسيري.

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وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، يلتقي في الدوحة وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصي آكار. وزير دفاع قطر يبحث الأزمة الخليجية وتعزيز التعاون العسكري مع نظيره التركي

وسيقوم الوفد العسكري الإيراني بجولة تفقدية في المعرض الدولي السادس للدفاع البحري "ديمدكس 2018" إضافة إلى المشاركة في ملتقى قادة القوات البحرية في الشرق الأوسط.

ولفت المصدر إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيرعى "فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري" في نسخته السادسة، وتحت شعار "منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري".

وتنظم القوات المسلحة القطرية هذا المعرض الخاص بالتقنيات العسكرية البحرية، والذي تتواصل فعالياته ثلاثة أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

المصدر: تسنيم

محمد الطاهر

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