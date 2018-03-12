وزير دفاع قطر يبحث الأزمة الخليجية وتعزيز التعاون العسكري مع نظيره التركي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، اليوم الاثنين، لقاء في الدوحة مع وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، ورئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصي آكار.

وأوضحت وزارة الدفاع القطري في بيان صدر عنها عقب المحادثات أن الاجتماع تناول "مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالين العسكري والدفاعي وسبل تعزيزها وتطويرها وتبادل الخبرات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأشار بيان وزارة الدفاع القطرية إلى أن المباحثات شملت أيضا "آخر الأوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الخليجية، والأزمة السورية، وأزمة ليبيا وحرب اليمن".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يجتمع مع رئيس الأركان ووزير الدفاع الوطني للجمهورية التركية.#قطر#تركياpic.twitter.com/ABfcKgYRhO — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 12 марта 2018 г.

وقد تطرق الاجتماع كذلك، حسب البيان، إلى "مناقشة آخر مستجدات عملية غصن الزيتون التي يقوم بها الجيش التركي في منطقة عفرين في سوريا سعيا منه لمكافحة الإرهاب والتطرف".

وقالت الدفاع القطرية إن زيارة المسؤولين العسكريين الأتراك إلى الدوحة "تأتي لتعكس مدى عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين وسعيهما الحثيث لمكافحة الإرهاب والتطرف والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة في الوقت الحرج الذي تمر به".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار الأشهر الأخيرة يجري في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأعرب الرئيس التركي مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: وزارة الدفاع القطرية + وكالات

رفعت سليمان