جنود إسرائيليون يعتدون على مسعف ويرفعون السلاح في وجهه (فيديو)

اعتدى الجنود الإسرائيليون، الاثنين، على متطوعي الدفاع المدني بالضرب وبغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

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وأظهر شريط فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء جنديا إسرائيليا يعتدي على مسعف ويرفع السلاح في وجهه.

كما اعتدى الجنود على الصحفيين، وأجبروهم على الابتعاد عن المكان، وهددوهم بالاعتقال وبرشهم بغاز الفلفل.

إلى ذلك، أصيب 11 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات العنيفة التي اندلعت في طريق حاجز المحكمة المدخل الشمالي للبيرة.

واندلعت المواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية، بعد مسيرة دعت لها الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت ردا على اختطاف رئيس مجلس الطلبة في الجامعة الأربعاء الماضي من داخل الحرم الجامعي.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية

ياسين بوتيتي