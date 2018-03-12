شرط فرنسي وحيد لإمداد الجيش المصري بمقاتلات "رافال" محملة بصواريخ مدمرة

أكد رئيس شركة داسو الفرنسية للطيران، إريك ترابيه أنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تطلب تصريحا من الولايات المتحدة قبل بيع صواريخ "سكالب" الفرنسية ذات المكونات الأمريكية إلى مصر.

ونقل موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي عن ترابيه: "هذا أمر شديد الحساسية". "هذا عقد من حكومة إلى حكومة. إذا كانت هناك تراخيص، فإن الأمر متروك للحكومة بالنسبة للمكون والحكومة المصنعة للطائرة".

وأضاف ترابيه أنه يأمل ألا يؤدي الحظر الأمريكي على تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ كروز "SCALP EG" لفرنسا إلى إعاقة صفقة الرافال الجديدة إلى مصر أو إلى تأخيرها.

وامتنعت وزارة الدفاع الفرنسية و شركة "MBDA" المنتجة للمكونات الأمريكية للصاروخ عن التعليق.

ووفقا لـ"ديفينس نيوز"، علق مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "كمسألة سياسة، نحن لا نعلق على التبادلات الدبلوماسية الخاصة، ونحن مقيدون بموجب القانون الفيدرالي بالتعليق على القضايا المتعلقة بحالات منح تراخيص التصدير الدفاعية".

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية فرنسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تعوق المفاوضات المتعلقة ببيع 12 مقاتلة "رافال" إلى مصر، حيث ترفض واشنطن تصدير صواريخ كروز "SCALP EG" إلى فرنسا لتسليح الطائرات المصرية بها.

المصدر: "صحف مصرية"