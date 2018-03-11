انتهاء عملية "السيل الجارف" في اليمن

أعلنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، انتهاء عملية السيل الجارف بعد تحقيقها نجاحات كبرى خلال وقت قياسي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنه تم تطهير مديرية المحفد أكبر مديرية في محافظة أبين، ووادي حمارا الذي يبلغ طوله 25 كم من مسلحي عناصر تنظيم "القاعدة".

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وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن التنظيم تلقى ضربة موجعة في آخر معقل له بمحافظة أبين جنوب اليمن وسط فرار عناصره.

واستهدفت عملية "السيل الجارف" تطهير مديرية المحفد ووادي حمارا من مسلحي عناصر "القاعدة" في واحدة من أهم العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي أنهت مصيره في محافظتي أبين وشبوة.

وعثرت القوات العسكرية على مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر والعبوات الناسفة وقذائف المدفعية تابعة لعناصر "القاعدة" في وادي حمارا، كما تمكنت من قتل واعتقال عدد كبير منهم، بينهم قادة ميدانيون وأبرزهم المدعو محسن باصبرين.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي قد نفذت في أبريل 2016 عملية عسكرية خاطفة تمكنت على إثرها من طرد مسلحي "القاعدة" من محافظة حضرموت التي ظل التنظيم مسيطرا عليها لمدة عام مستغلا الانفلات الأمني عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية (وام)

ياسين بوتيتي