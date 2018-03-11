هادي يزفّ بشرى لليمنيين المغتربين!

أعفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمنيين المغتربين والراغبين في العودة إلى أرض الوطن نهائيا من الرسوم الجمركية على كافة أملاكهم الشخصية من أثاث منزلي وأجهزة كهربائية.

رئيس الجمهورية يوجه بإعفاء المغتربين العائدين الى الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية https://t.co/e9rZp4kbrH — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) ١٠ مارس، ٢٠١٨

ويشمل الإعفاء الصادر أمس السبت، تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين، العائدين بصورة نهائية، بنسبة 85%، ولمدة 6 أشهر.

ووجه هادي رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، بأن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، مراعاة للمعاناة والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، ولتخفيف المعاناة على المغترب العائد إلى الوطن.

المصدر: الموقع الرسمي لرئيس الجمهورية اليمنية

رُبى آغا