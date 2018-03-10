قرغيزستان تطالب العراق بالكشف عن مصير عدد من مواطنيها

توجهت وزارة الخارجية القرغيزية بطلب إلى السلطات العراقية لمعرفة مصير 3 مواطنين قرغيزيين يقبعون في السجون العراقية بشبهة الإرهاب، بالإضافة إلى 10 أطفال آخرين.

ونظرا لعدم وجود سفارة قرغيزية في بغداد، وجهت السفارة القرغيزية في الكويت رسالة إلى القنصل الإيراني لتسليمها للسلطات العراقية، طلبت فيها مدها بمعلومات حول مصير 3 من مواطنيها معتقلين في العراق.

وصرحت السفارة القرغيزية في وقت سابق بأنها لم تتلق أي معلومات من العراق حول محاكمة مواطنين قرغيز.

وكانت أجهزة الأمن القرغيزية قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت بالتعاون مع أجهزة أمن أجنبية من القبض على أشخاص كانوا متوجهين إلى سوريا للمشاركة في القتال في صفوف إرهابيين.

المصدر: وكالات

نادر همامي