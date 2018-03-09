أردوغان: أحكام القرآن الكريم لا تتغير أبدا لكن يجب تكييفها مع الواقع

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أحكام القرآن الكريم لن تتغير أبدا، إلا أن تطبيقها الفعلي يجب أن يجري بالتوافق مع الوقت والظروف.

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وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة بمقر حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة: "إن الأحكام أو النصوص التي أخبرنا بها الله بوضوح في القرآن الكريم، لم ولن تتغير أبدا".

وأكد أردوغان: "ديننا الإسلام وكتابنا القرآن الكريم، وأحكامه سارية حتى يوم القيامة، بأمر ربنا عز وجل".

وأشار الرئيس التركي في الوقت نفسه إلى أن إنكار التغيير يعتبر بمثابة خداع النفس، وتابع: "ديننا وكتابنا القرآن الكريم لديه القول الفصل في جميع الأوقات والعصور والقواعد المتطورة وما يقابلها من طرف التطبيق الفعلي سيتغير وفقا للوقت والظروف".

وفي غضون ذلك انتقد محاولات التشكيك في السنة النبوية عبر إدلاء البعض بعبارات لا تمت لحقائق الحياة بصلة تتسبب بتشويش عقول الناس، بينما الأوامر الربانية الواردة في القرآن الكريم "واضحة وصريحة".

ولفت أردوغان إلى أن الناس يقعون في حيرة من أمرهم في ظل الأجواء التي يسود فيها الإفراط والتفريط، وأردف: "على الهيئة العليا للشؤون الدينية ألا تترك الساحة خالية، وليس لأحد الحق أن يصنف ديننا كيفما يشاء فاعتراضنا على هذه التجاوزات".

ويأتي هذا التصريح بعد أن قال أردوغان، أمس الخميس، إنه من الضروري تحديث أحكام الإسلام، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أحكام صدرت قبل قرون في العصر الحالي.

المصدر: الأناضول

رفعت سليمان