استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض

أعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض رياض سيف عن استقالته بسبب تدهور وضعه الصحي مؤخرا.

وقال سيف في رسالة وجهها للهيئة العامة للائتلاف، أمس الخميس: "لقد ساء وضعي الصحي في الفترة الأخيرة، ولم أعد قادرا على القيام بواجباتي في رئاسة الائتلاف".

وأضاف: "أقدم لكم استقالتي من رئاسة الائتلاف، آملا أن توفقوا باختيار رئيس جديد"، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في مهمتهم.

وانتخبت الهيئة العامة للائتلاف رياض سيف، في السادس من مايو 2017، رئيسا سادسا. ويعد من أبرز الوجوه في المعارضة السورية، إذ تم اعتقاله مرتين قبيل اندلاع الأزمة السورية.

حضورك يعني لنا الكثير ,واثقون أن استقالتك من رئاسة الائتلاف لن تجعلك تغيب عن ساحة العمل الوطني لتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة والتي طالما سعيت وناضلت من أجل تحقيقها ودفعت ثمنا غاليا في سبيلها ,الأستاذ رياض سيف نتمنى لك الشفاء العاجل والصحة والعافية . — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) 8 mars 2018

من جهته، أوضح مسؤول الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن "سيف غلبه المرض، فقرر أن يتنحى عن رئاسة الائتلاف الوطني السوري".

كما عقّب رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، على القرار قائلا: "حضورك يعني لنا الكثير واثقون أن استقالتك من رئاسة الائتلاف لن تجعلك تغيب عن ساحة العمل الوطني لتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة والتي طالما سعيت وناضلت من أجل تحقيقها ودفعت ثمنا غاليا في سبيلها".

ومن المتوقع أن تنعقد اجتماعات الائتلاف قريبا، ومن الصعب معرفة اسم من سيكون رئيسا جديدا، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الائتلاف والمعارضة.

المصدر: وكالات

رُبى آغا