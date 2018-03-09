حمد بن جاسم يدشن "تويتر" بحملة ضد "الذباب الإلكتروني"!

هاجم رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني".

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وغرد بن جاسم، أمس الخميس، على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، الموثقة بالعلامة الزرقاء، قائلا: "من يستطيع أن يعيد الذباب الإلكتروني وتوابعه إلى القمقم ثانية؟"، في إشارة إلى حسابات على مواقع التواصل تقوم بشن هجمات ونشر تغريدات وتدوينات مضادة على مختلف المنصات.

وأضاف: "قد يقول البعض من صنعهم أولا يعيدهم، وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ، فإعادة الجني إلى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر، كما أن هناك بين جيوش الذباب الإلكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها".

على إثر ذلك، علق المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، على تغريدة الوزير السابق، قائلا: "حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني! من الذي منذ 21 عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟".

حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني!

من الذي منذ ٢١ عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي٢١ وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة #خلايا_عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب -حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) 8 mars 2018

وتابع: "من يمول إعلام الظل (عربي 21 وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة خلايا عزمي الإلكترونية بأكثر من 70 ألف حساب -حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟".

جدير بالذكر، أن حمد بن جاسم آل ثاني، دشن حسابه الرسمي على "تويتر" يوم الأربعاء 7 مارس.

وقال إنه تردد في تدشين الحساب، إلا أن قراره جاء نظرا لما تشهده منطقة الخليج من توترات، في إشارة إلى الخلافات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

المصدر: وكالات

رُبى آغا