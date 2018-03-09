الدوحة تحتج بعد "خطف زورق إماراتي لقارب صيد قطري"

أبلغت قطر، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بقيام زورق إماراتي بخطف قارب صيد قطري.

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وجاء في رسالة وجهتها المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن "منظومة المراقبة البحرية القطرية رصدت الجمعة 19 يناير، زورقا إماراتيا تم إنزاله من سفينة عسكرية، ودخل المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية، حيث قام باعتراض واختطاف قارب صيد قطري وعلى متنه سبعة صيادين وقبطان جميعهم يحملون الجنسية الهندية، وإجباره على الخروج من المنطقة الاقتصادية الخالصة القطرية ودخول المنطقة الاقتصادية الخالصة الإماراتية تحت تهديد السلاح".

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "ناشدت الدوحة المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم الصيد، وإعادة القارب وأية ممتلكات محتجزة".

ويأتي الحادث في ظل أزمة خليجية بدأت في 5 يونيو الماضي، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة على أن "هذه المواقف غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

رُبى آغا