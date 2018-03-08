بن سلمان يلتقي وزير المالية البريطاني في لندن

التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الخميس، وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في مقر السفارة السعودية بلندن، حسبما أفادت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، دون الكشف عن تفاصيل.

وقالت مصادر مطلعة إن ولى العهد السعودى التقى مع بيل وينترز الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية ستاندرد تشارترد، وجون فلنت، الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بى.سى فى لندن.

وقالت بريطانيا، يوم الأربعاء، إنها ستواصل الحث على إدراج جزء من الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في بورصة لندن.

ومنذ أمس الأربعاء، يقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية تهدف إلى توطيد صورة المملكة السعودية كدولة تسامح حريصة على تحديث اقتصادها وبنت علاقات واسعة مع بريطانيا في مجالي التجارة والاستثمارات، إضافة إلى علاقات تحالف بعيدة المدى بين الرياض ولندن في مجال الدفاع والأمن.

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وذكرت وسائل إعلام أن زيارة بن سلمان إلى بريطانيا هي الأولى لولي عهد سعودي إلى الغرب، مشيرة إلى أن عددا قليلا من القادة حظوا بمعاملة مميزة عند زيارتهم إلى أروقة القصور البريطانية، مثل ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب صحيفة El Mundo الإسبانية فقد حضر ولي العهد السعودي، خلال هذه الزيارة (التي بدأت الأربعاء وتستغرق ثلاثة أيام)، مأدبة غداء برفقة الملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، إضافة إلى قضائه يوما كاملا بصحبة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، في قصر تشيكرز، المكان المميز لمجلس الأمن القومي البريطاني.

كما التقى بن سلمان رئيس أساقفة كانتربري زعيم كنيسة إنجلترا، جاستن ويلبي، ليؤكد له سعيه إلى تعزيز الحوار بين الأديان ضمن برنامج الإصلاحات التي أطلقها بالمملكة.

فيما شهدت العاصمة البريطانية سلسلة مظاهرات احتجاجا على زيارة ولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة. ونظمت أكبر هذه الفعاليات، أمس الأربعاء، أمام مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في داونينغ ستريت، حيث احتشد مئات البريطانيين احتجاجا على ما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية، لا سيما فيما يخص الأزمة اليمنية.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام

قدري يوسف