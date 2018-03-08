قطر تريد ميثاقا أمنيا جديدا في الشرق الأوسط

أكد مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يسعى إلى بناء "ميثاق أمني" للشرق الأوسط على غرار منظومة الاتحاد الأوروبي.

وقال سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني في تصريحات صحفية بمناسبة زيارة أمير قطر إلى بلجيكا، إن الدوحة تهدف من خلال هذا الميثاق إلى ضمان عدم "فرض حصار" كالذي تعرضت له على أي بلد آخر.

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كما أكد إنشاء منصة لحل النزاعات في المنطقة، مع توفير كافة الإمكانيات للدول والمنظمات التي ترغب في الالتحاق بتلك المنصة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أو حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مثالا يحتذى بالنسبة لقطر، قائلا "إننا نريد استقرارا مماثلا لاستقرار الاتحاد الأوروبي من خلال الحوار والحديث عن الأمن، فالسبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو أن نعمل سويا".

كما جدد المسؤول القطري إدانة دولته للإرهاب، وتأكيدها على ضرورة العمل المشترك لمعالجة جذوره وتحديد أسبابه، حتى لا تتكرر مرة أخرى التفجيرات التي شهدتها مدينة بروكسل، والتي تحل ذكراها السنوية الثانية هذا الشهر.

المصدر: صحيفة "الشرق" القطرية

ياسين بوتيتي